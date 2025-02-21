В Краснодаре стартовала акселерационная программа «Стартап как диплом»

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В числе участников студенты из КубГУ, КубГТУ, КубГАУ, Академии и колледжа ИМСИТ, краснодарского филиала Российского экономического университета имени Плеханова и Сочинского госуниверситета.

– За три года работы «Воронки инновационных стартапов» в ней принял участие 121 проект шести вузов. После завершения программы «Стартап как диплом» и успешной защиты выпускных квалификационных работ часть студентов приняли участие в федеральном грантовом конкурсе «Студенческий стартап». Его организовал российский Фонд содействия инновациям, предоставляя возможность авторам лучших проектов получить миллион рублей грантовой поддержки. За три года кубанским коллективов удалось привлечь 16 миллионов рублей на развитие стартапов. В итоге 27 команд создали свой собственный бизнес – стали субъектами малого и среднего предпринимательства, – сказала заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Татьяна Гончарова.

Особенность новой программы в этом году – участие выпускников предыдущих потоков, которые поделятся своими успехами и практическими советами с новичками. Они расскажут о своем пути от идеи до работающего бизнеса и как акселератор помог на разных этапах развития проекта.

Начиная с 21 февраля, в течение трех дней, участники познакомятся с основами создания и развития технологических компаний, изучат ключевые аспекты формирования бизнес-модели и ценностного предложения. Также разберут примеры успешных студенческих стартапов, получат знания о грантовых возможностях и примут участие в диагностических сессиях с экспертами для оценки перспектив своих проектов.

– Мы стремимся создать условия, в которых молодые инноваторы могут трансформировать свои идеи в жизнеспособные бизнесы. Участники получают инструменты для развития и масштабирования проектов, а также поддержку в поиске первых клиентов и потенциальных инвесторов, – подчеркнула исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.

Отобранные по итогам всех этапов проекты продолжат работу в акселераторе в течение следующих 10 недель. Лучшие из них получат денежные призы от партнера Сбер, призовой фонд 300 тысяч рублей.

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Программа «Стартап как диплом» реализуется в России с 2017 года при участии порядка 160 вузов. Проект «Воронка инновационных стартапов» реализует Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Работа нацелена на вовлечение талантливых студентов в развитие технологического предпринимательства, поддержку бизнеса.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru