Вениамин Кондратьев поздравил Виктора Захарченко с днем рождения

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Губернатор встретился с народным артистом России и художественным руководителем Кубанского казачьего хора, которому 22 марта исполнилось 87 лет. Виктора Захарченко также поздравила замглавы региона Анна Минькова.

– Кубань – самобытный регион, который остается верен своим традициям. И в основе сохранения казачьей культуры находится известный во всем мире выдающийся композитор и дирижер Виктор Гаврилович Захарченко. Для Краснодарского края Ваше имя значит гораздо больше. Вы более полувека руководите Кубанским казачьим хором, который является достоянием России, сохраняете нашу веру и традиции, передаете их последующим поколениям. Казачьи песни – они о жизни нашего народа. Не раз говорил, что казаки всегда пели, поют и будут петь, когда грустно и тяжело, когда радостно. В этом и есть наша самобытность, которая отражается в культуре и традициях. Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор поблагодарил Виктора Захарченко за бесценное наследие и отметил, что народный артист России всю жизнь посвятил сохранению казачьих напевов – объехал хутора и станицы Кубани, по крупицам собирал образцы народного искусства и дал ему новую жизнь.

– Господь Бог дал мне талант также, как и каждому из вас. И главная задача человека – раскрыть этот талант. Но это невозможно сделать в одиночку, нужны учителя и важно знать свою историю. Тогда, обладая знаниями, мы будем вершить чудные дела. Каждый из нас творец и должен прожить так, чтобы дарить окружающим свой талант, – сказал Виктор Захарченко.

Виктор Захарченко родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской. С 1974 года является художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора. Под его руководством коллектив неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов, награжден орденом Дружбы народов.

Народный артист России имеет множество наград и премий, в том числе орден «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством», «Трудового Красного Знамени», «Герой труда России», удостоен медали «Герой труда Кубани».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru