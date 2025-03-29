На премию «Хрустальный компас» выдвинули проекты 17 стран мира

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Более 600 проектов и современных достижений будут претендовать на соискание национальной премии в 2025 году, в том числе 24 заявки – из Краснодарского края.

– Премия «Хрустальный компас» отмечает выдающиеся достижения и уникальные проекты, которые реализуются в сфере географии, сохранения природного и историко-культурного наследия. Ее победители – герои нашего времени. Они – пример и источник вдохновения для современников во всем мире, – сказал Почетный президент Русского географического общества, академик Владимир Котляков.

Краснодарский край представляют субтропический научный центр РАН с комплексными многолетними исследованиями природного и историко-культурного наследия Западного Кавказа, «Росводоканал Краснодар» с уроками чистой воды, региональное отделение Российского военно-исторического общество с комплексом тематических мероприятий, посвященных освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков, выставочный комплекс «Атамань» с проектом «Сохраняя прошлое – создаем будущее».

На географический «Оскар» претендуют представители России, Японии, Италии, Испании, Китая, Индии, Непала, Таиланда, Эфиопии, Сербии и ЮАР, участники из Пакистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Республики Беларусь и Краснодарского края.

– География участников премии «Хрустальный компас» впечатляет. Каждый год к сообществу авторов значимых и масштабных работ и выдающихся достижений современности прибавляются представители новых стран. В этом году это Пакистан, Таиланд и Эфиопия, – рассказал председатель оргкомитета национальной премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.

Торжественная церемония вручения премии пройдет в мае 2025 года в Московском международном доме музыки.

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Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она посвящена 180-летию организации и проводится при поддержке Россотрудничества и Президентского фонда культурных инициатив.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru