Вениамин Кондратьев вручил награды сотрудникам краевого управления Росгвардии

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Торжественное мероприятие провели в Краснодаре. Участие в нем приняли начальник главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Александр Решетников, начальник регионального Управления ФСБ России Леонид Михайлюк, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

– Защищать интересы Родины, обеспечивать безопасность ее граждан – трудная и ответственная задача. Вы ежедневно обеспечиваете общественный порядок и должный уровень безопасности на территории Краснодарского края. С первых дней специальной военной операции сотрудники и военнослужащие Росгвардии успешно выполняют свои служебно-боевые задачи. Ваши мужество, честь и отвага служат общему делу, приближают справедливую и заслуженную победу. Отдельные слова признательности ветеранам. Спасибо за ваш опыт и знания, которыми вы щедро делитесь с молодым поколением, – сказал Александр Решетников.

С Днем войск национальной гвардии России присутствующих поздравил губернатор Кубани.

– Уважаемые сотрудники Росгвардии, офицеры, мы все разные по характеру, но нас объединяет то, что мы живем в благополучном и безопасном крае. Именно вы делаете его таким. Обеспечиваете безопасность жителей и многочисленных гостей, контролируете оборот оружия, ведете борьбу с организованной преступностью, экстремизмом и терроризмом. Спасибо в том числе за то, что своей работой обеспечиваете экономическое развитие региона, ведь бизнес инвестирует туда, где безопасно. Вы на передовой не только в регионе, но и в зоне спецоперации. Помогаете приближать победу, – сказал Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что Росгвардия занимает важное место в структуре органов правопорядка.

– Мы живем и работаем в уникальном регионе. Это третий субъект России по численности населения, многонациональный и многоконфессиональный край, что накладывает на вас дополнительную ответственность. Вы проявляете мужество на линии соприкосновения, помогаете налаживать жизнь в новых территориях. Желаю вам мира и благополучия, – сказал Юрий Бурлачко.

Леонид Михайлюк в свою очередь сказал, что сотрудники Росгвардии выбрали сложный, но благородный путь беззаветного служения Отечеству.

– Каждый день вы доказываете это своей деятельностью. Уверен, ваш героизм, мужество и самопожертвование нас всех приведет к победе. У нас есть общие задачи, которые мы будем решать пока не придет долгожданный мир, – отметил Леонид Михайлюк.

В завершении мероприятия Александр Решетников, Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили лучшим сотрудникам краевого управления Росгвардии благодарности и почетные грамоты. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

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День войск национальной гвардии Российской Федерации установлен указом Президента РФ в 2017 году. На Кубани в 2024 году подразделения специального назначения регионального управления Росгвардии приняли участие в 8 тыс. специальных мероприятий, в ходе которых по подозрению в совершении преступлений задержаны 344 человека, 2656 – за совершение административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 61 единица оружия, более 190 килограммов взрывчатых веществ. Взрывотехники обследовали и уничтожили около 2,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Кубанские подразделения вневедомственной охраны обеспечивают защиту более 30 тыс. единиц имущества, в том числе 476 транспортных средств. Охраняют важные государственные объекты, всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru