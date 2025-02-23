Новороссийскому спорткомплексу присвоили имя казака – Героя Российской Федерации

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Спортивное учреждение в поселке Верхнебаканском теперь носит имя Владимира Гавриленко, погибшего во время исполнения боевых задач в зоне спецоперации. Также в память о Герое России администрация Новороссийска приняла решение о проведении ежегодного фестиваля боевых единоборств по кудо.

Торжественное мероприятие в спорткомплексе «Титан» провели казаки Черноморского казачьего округа во главе с атаманом Сергеем Савотиным. В нем приняли участие супруга Героя России Владимира Гавриленко Елена, спортсмены, местные жители.

– Владимир Гавриленко был командиром батальона, атаманом Константиновского хуторского казачьего общества. Отправился в зону боевых действий с первых дней спецоперации, героически погиб 12 июня 2024 года. Указом Президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Владимиру Гавриленко посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Большая честь для спортсменов заниматься на территории объекта, который теперь носит имя истинного защитника своей Родины, – отметил заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Во время спортивного праздника зрители увидели показательные выступления участников спортклуба «Кудо-восход», парад спортсменов, также провели соревнования по кудо – вид боевого искусства, который входит в программу подготовки бойцов.

На территории комплекса организовали выставку, повествующую о жизненном пути Владимира Гавриленко. На ней представили фотографии из личного архива, грамоты, благодарственные письма, награды, в том числе медаль «Золотая звезда».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru