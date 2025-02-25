Роман Лузинов посетил центр по спасению птиц в Анапе







1

из

3



Вице-губернатор осмотрел все этапы реабилитации птиц на территории пансионата «Полярные зори», где сейчас находится 55 особей.



– Более 250 птиц, пострадавших от мазута, в настоящий момент находится на стационарном лечении или проходит реабилитацию, готовясь к выпуску в естественную среду обитания. Выстроена системная работа по преодолению серьезного испытания для экосистемы Краснодарского края. К ней подключились неравнодушные люди, врачи, научное сообщество, органы всех уровней власти, – сказал Роман Лузинов.

В центрах птицам оказывают первую помощь, которая включает осмотр, очистку оперения, обогрев, сушку и лечение. Окрепших особей переводят в специальные боксы, где созданы условия, приближенные к естественной среде обитания. Орнитологи круглосуточно ведут наблюдение за пернатыми.

Спасением птиц занимаются центры в пансионате «Полярные зори» на Пионерском проспекте, в с. Витязево на ул. Жемчужной, в Новороссийске, Темрюке и Сочи.

Также действуют два центра реабилитации пернатых: в с. Витязево по ул. Жемчужной и «Пеликан» в Ставропольском крае.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

ЧС

Источник: admkrai.krasnodar.ru