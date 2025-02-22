В Краснодаре в высшем военном училище им. Штеменко провели торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества







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Юрий Бурлачко от имени депутатов Законодательного Собрания поздравил ветеранов, офицеров и курсантов училища с наступающим 23 февраля – Днем защитника Отечества. Руководитель ЗСК пожелал собравшимся мира, здоровья и исполнения задуманного, а тем, кто сражается на фронте, скорейшего возвращения домой.

Со словами приветствия и поздравления от имени главы региона Вениамина Кондратьева к участникам мероприятия обратился заместитель губернатора Александр Власов.

– Высшее военное училище имени Штеменко из года в год занимает лидирующие позиции в рамках военного образования России. Профессорско-преподавательский состав обеспечивает качественную подготовку специалистов службы защиты государственной тайны для Вооруженных Сил Российской Федерации и других органов исполнительной власти страны. Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества, – сказал Александр Власов.

Вице-губернатор отметил, что училище работает совместно с общественными организациями и органами власти Краснодарского края, военнослужащие из числа преподавательского состава являются постоянными участниками значимых патриотических мероприятий. Также учебное заведение сотрудничает с Кубанским казачьим войском, в ближайшее время там будет сформирована казачья сотня курсантов.

В честь праздника сотрудникам военного вуза вручили государственные и ведомственные награды.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru