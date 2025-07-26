Обособленное подразделение ГосЮрБюро Краснодарского края открыли в станице Отрадной

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Там будут оказывать бесплатную юридическую помощь незащищенным категориям населения.

В торжественном мероприятии в честь открытия подразделения приняли участие глава Отрадненского района Андрей Волненко, представители правового департамента краевой администрации и Управления Минюста России по Краснодарскому краю, руководитель ГосЮрБюро региона Роман Кольб.

Жителям станицы рассказали о том, кто и в каких случаях имеет право на бесплатную юридическую помощь. В госюрбюро, например, могут обращаться малоимущие граждане, инвалиды, ветераны труда, а также пострадавшие в результате ЧС.

Госюрбюро работает в регионе 10 лет. За это время рассмотрено более 78 тыс. обращений граждан, организовано более 300 выездов мобильного офиса, проведено более 650 выездных приемов и более 5 тыс. просветительских мероприятий, объединивших свыше 110 тыс. человек.

– За цифрами статистики – конкретные жизненные проблемы людей, которые им помогают преодолеть специалисты учреждения. С открытием нового обособленного подразделения бесплатная юридическая помощь станет еще доступнее для пенсионеров, участников СВО и членов их семей, инвалидов, многодетных и других категорий граждан, – отметила начальник отдела правового анализа, юридической экспертизы и бесплатной юридической помощи правового департамента администрации Краснодарского края Эльвира Марункевич.

Госюрбюро заключило соглашения о сотрудничестве с районной организацией Всероссийского общества инвалидов, а также с отрадненским подразделением краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Соглашения направлены на создание условий для квалифицированной бесплатной юридической помощи членам этих общественных организаций.

В новом подразделении юрбюро уже провели первые консультации.

Пресс-служба администрации Краснодарского края