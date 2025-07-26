Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Ивана Ивановича Курбакова

Губернатор Краснодарского края написал о долгожителе из Геленджика в своих соцсетях.

– На 105-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Курбаков из Геленджика. Знал его лично, полгода назад посчастливилось побывать на его 104-м дне рождения. Иван Иванович ушел на фронт в 20 лет. Участвовал в обороне Севастополя, был ранен. За боевые подвиги удостоен ордена Отечественной войны I степени и медали Жукова. После войны в 1979 году переехал в село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Даже в столетнем возрасте он общался с молодежью, приходил в школы на уроки мужества, вел общественную работу. А 80-й юбилей Великой Победы отметил на Красной площади в Москве, – написал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что Иван Иванович Курбаков был человеком несгибаемой воли и неиссякаемого жизнелюбия, примером для подражания. Вениамин Кондратьев выразил искренне соболезнования его родным и близким.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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