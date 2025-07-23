Вениамин Кондратьев: В 2025 году по нацпроекту «Семья» пособие в связи рождением и воспитанием ребенка получат родители более чем 457 тысяч детей

Такие выплаты предоставляют ежемесячно семьям, где доход меньше прожиточного минимума на человека. Об этом губернатор рассказал журналистам.

– В 2025 году планируем предоставить ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на более чем 457 тысяч детей. Также с начала текущего года уже более 4 тысяч многодетных получили право на региональный материнский капитал, который можно полностью или частично использовать на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, медицинскую реабилитацию и образование детей. Национальный проект «Семья» остается серьезным подспорьем для жителей Кубани. Активно используем его как эффективный инструмент поддержки семей для улучшения демографической ситуации, – сказал Вениамин Кондратьев.

В 2025 году благодаря региональному маткапиталу свыше 1,2 тыс. многодетных семей улучшили жилищные условия, более 1,1 тыс. – оплатили обучение ребенка, 54 семьи – газифицировали домовладения. Региональный материнский капитал ежегодно индексируют. В 2025-м он составляет 160707 рублей. Предоставляют его при рождении или усыновлении третьего или последующих детей.

В Краснодарском крае по нацпроекту «Семья» семьи также могут заключить социальный контракт и получить средства на открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы или преодоление трудной жизненной ситуации. С начала текущего года соцконтракт уже подписали 4,8 тыс. кубанцев.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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