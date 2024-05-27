Официальное открытие проекта

Дипломатия в движении: игровые тренинги на умение дружить. Старт уникального проекта для детей

19 мая 2024 годf дано начало знаковому событию в сфере детского образования и развития социальных навыков. Проект “Дипломатия в движении: игровые тренинги на умение дружить” официально открыл свои двери для юных участников. Местом старта этой значимой инициативы стал летний лагерь “Орленок”, где собрались дети со всей страны, чтобы по-новому взглянуть на процесс обучения и взаимодействия.

Цель мероприятия — развитие дипломатических навыков у детей и подростков, что становится особенно важным в современном мире, где умение вести диалог, понимать и принимать разные точки зрения, решать конфликты без агрессии и находить общие решения становится фундаментом успешного общества.

На открытии проекта присутствовали педагоги из 54 учебных заведений с разных уголков нашей страны, которые также поделились своими идеями о важности и методах обучения детей дипломатии через игру. Ведущие мероприятия приветствовали участников, подробно объяснили правила и цели предстоящих активностей.

После вступительного приветствия участники погрузились в мир “Дипломатии в движении”, начиная с разминки, которая способствовала разрядке и настройке на продуктивное взаимодействие. Используя словесные игры, организаторы не только разогрели участников, но и создали атмосферу дружелюбия и открытости.

Кто такие “Первые”?

Одним из пиковых моментов дня стало знакомство с “Первыми” — лидерами и инициаторами проекта.

Мероприятие продолжилось рядом увлекательных и поучительных игр, каждая из которых была направлена на развитие определенных аспектов дипломатии:

Танграм “Квадрат + Продуктивные переговоры” и “Формируем команду” : эти игры требовали от детей применения логики и креативности для совместной работы над задачей, уча их стратегическому планированию и коллективному решению проблем.

и : эти игры требовали от детей применения логики и креативности для совместной работы над задачей, уча их стратегическому планированию и коллективному решению проблем. “Формируем число команды” : акцентировала внимание на важности каждого участника в достижении общей цели, подчеркивая, что каждый вклад важен.

: акцентировала внимание на важности каждого участника в достижении общей цели, подчеркивая, что каждый вклад важен. Игры с лабиринтом “Лабиринт дружбы” и “Лидер и его команда” : учили управлению и следованию, показывая, как лидерство и поддержка каждого члена команды могут помочь преодолеть сложности.

и : учили управлению и следованию, показывая, как лидерство и поддержка каждого члена команды могут помочь преодолеть сложности. “Путь успеха команды” и “Большой круг сотрудничества” с желобами: эти активности подчеркивали необходимость синхронизации и совместной работы для достижения целей.

Каждая из этих игр была не только увлекательной, но и содержательной, поскольку дети могли на практике испытать, как дипломатические навыки влияют на успешное взаимодействие и достижение целей в группе.

Заключение мероприятия

Мероприятие подошло к своему завершению, оставив после себя волну позитивных эмоций. В заключительной части, участники собрались вместе, чтобы поделиться своими впечатлениями и тем, что они извлекли из учебно-игровых активностей. Многие отметили, как значимым было научиться ценить точки зрения других, работать в команде и достигать согласия через дипломатические подходы.

Лучшие участники были отмечены и награждены специальными игровыми боксами от Движения Первых, которые стали символом их достижений на мероприятии,

Продолжение активности

Проект не завершается на этом. До конца июля все участники смогут продолжить свое участие в различных играх и мероприятиях, которые будут организованы в разных локациях. Эти будущие события обещают быть не менее увлекательными и познавательными, предлагая детям новые задачи и возможности для развития личности и укрепления новых дружеских связей.

Внимание! Данный проект реализуется при Грантовой поддержке Движения Первых

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

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