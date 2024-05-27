В России к лету резко подорожает мороженое

Причинами называются рост цен на сырьё, упаковку и логистику.

Мороженое в России подорожает. Себестоимость молочного мороженого уже выросла на 15%, а шоколадного — на 25%. Причины: рост цен на сырьё, упаковку, логистику, а также сезонный фактор. Особо стоит отметить рекордную стоимость какао-бобов, что делает шоколадное мороженое дороже. Эксперты предупреждают о возможном дальнейшем увеличении цен.

Статистика по РФ: в январе 2024 года производство мороженого увеличилось на 14% по сравнению с январем 2023 года. В феврале рост составил 23%, а в марте — 14,4%. В результате общий рост в первом квартале составил 17,22%. Это создало дополнительную нагрузку на вне сезона и увеличило себестоимость, пишет Mash.

Кроме того, неожиданно подорожали молочные жиры и какао-бобы. Фьючерсы на какао в мае 2023 года составляли $3000, а в этом году достигали пика в $11,000 и сейчас стоят около $8000. Это значительно усложняет ситуацию.

Производители закупают какао в разных местах и объёмах (некоторым нужно всего 2% на тонну смеси). Поэтому скачок цен будет разным.

Например, пломбир не сильно подорожает, а вот сливочное мороженое или мороженое в глазури — вполне. Но многое зависит от наценки поставщиков и торговых сетей. Первое повышение стоимости произошло в марте-апреле, и сейчас из-за сезона ожидается новая волна подорожания.

Ранее сообщалось, что цены на такси в России скоро могут вырасти на 30%.