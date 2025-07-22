Вениамин Кондратьев: В Выселковском районе после капитального ремонта открыли Бейсугскую участковую больницу

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Губернатор Краснодарского края рассказал об обновлении системы здравоохранения в регионе.

– В Выселковском районе после капитального ремонта открыли Бейсугскую участковую больницу. За ней закреплены 6 населенных пунктов, в которых проживают более 15 тысяч человек. В медучреждении будут вести прием врачи общей практики и педиатр. Оснастили больницу новым оборудованием, в том числе аппаратом ультразвукового исследования. Теперь жители смогут получать высококачественную диагностику и лечение. Стараемся развивать систему здравоохранения в каждом муниципалитете Кубани. За последние пять лет привели в порядок больше 270 больниц и поликлиник, до конца года капитально отремонтируем еще более 30 медучреждений, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Стационарное отделение Бейсугской участковой больницы включает по 10 коек терапевтического профиля, сестринского ухода и дневного стационара. Здесь получают медпомощь жители поселков Бейсуг, Газырь, Гражданский, станиц Александроневская, Новодонецкая и Крупская. Работу поликлиники обеспечивают два участка врача общей практики и педиатрический участок.

Капитальный ремонт провели по краевой программе «Развитие здравоохранения». Также за счет средств Выселковской ЦРБ закупили функциональные кровати, больничую мебель, холодильники, оборудование для пищеблока. За счет краевых средств приобрели аппарат УЗИ.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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