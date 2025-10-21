Победители конкурса «Сделано на Кубани» заключили более 560 контрактов на поставку продукции

Кубанские производители, ставшие победителями конкурса «Сделано на Кубани», развивают бизнес и расширяют рынки сбыта. За время участия в различных выставочных мероприятиях – с 2019 года они заключили 563 контракта на поставку своей продукции.

Участие в престижных выставках стало возможным благодаря системе преференций регионального конкурса. За всю его историю производители представили свою продукцию на 44 мероприятиях различного уровня, включая международные выставки. Среди наиболее значимых площадок: «Продэкспо» в Минске, World FOOD и Food Expo в Москве, Peterfood и NEVA BUYERS WEEK в Санкт-Петербурге, Interfood Ural в Екатеринбурге, «Биопром» в Геленджике и другие.

– Благодаря активному участию в выставочных мероприятиях компании-производители провели более 3,7 тысячи деловых встреч. Это позволило представить кубанскую продукцию широкой аудитории, сформировать устойчивые партнерские отношения и укрепить позиции локальных компаний на рынке. Успех участников конкурса «Сделано на Кубани» подтверждает эффективность системы преференций для производителей и государственной поддержки регионального бизнеса в целом, – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

В этом году обладатели бренда «Сделано на Кубани» во второй раз примут участие в Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо», которая откроется в Минске 11 ноября.

Пресс-служба администрации Краснодарского края