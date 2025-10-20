В Северском районе завершился форум православной молодежи Кубани







Мероприятие проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Ежегодно на территории лагеря «Дубрава» оно объединяет свыше сотни участников от 18 до 35 лет.

– Вера и культура – не абстрактные понятия. Это то, что формирует внутреннюю опору личности, особенно в молодом возрасте, когда закладываются взгляды, принципы и жизненный вектор. Форум объединил духовное просвещение, культурное развитие и конструктивный диалог между участниками, – отметил и.о. руководителя департамента молодежной политики региона Роман Дмитриев.

Главным событием форума стала встреча молодежи с председателем синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви, епископом Серафимом.

Трехдневная программа мероприятия также включала работу образовательных и спортивных площадок, вечер бардовской песни, мастер-классы по гончарному искусству.

Организаторами форума выступили департамент молодежной политики Краснодарского края, Кубанская митрополия и Центр гражданского воспитания молодежи Кубани.

Пресс-служба администрации Краснодарского края