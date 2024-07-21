Разработка приложений для Android и разработка приложений для iOS — что лучше в 2024 году?

Война между разработкой приложений Android и iOS продолжается уже много лет. У каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны, основанные на языках программирования, средах разработки, дизайне, сложности, доле рынка и многом другом. Когда необходимо создать приложение, лучше искать организации, которые могут работать со всеми платформами https://atlantsoftware.com/mobile_apps.

Что такое iOS?

iOS — это мобильная операционная система, разработанная Apple, которая используется во всех продуктах iPhone и iPad. Собственные приложения iOS разрабатываются на языках Objective-C или Swift для совместимости с устройствами iOS.

Платформа iOS гораздо более ограничена и контролируема, поскольку Apple контролирует распространение приложений и обновлений системы. Приложения, разработанные для платформы iOS, можно установить только через фирменный App Store. Первоначально разработанная для iPhone, iOS вскоре была адаптирована для iPad и iPod Touch. Другие устройства, такие как Apple TV и Apple Watch, также используют версии операционной системы iOS.

В результате строгого соблюдения Apple качества своих устройств и опыта своих пользователей, клиенты iOS с большей вероятностью будут платить за приложения, чем их коллеги Android. Также есть среда разработки iOS и документация, что делает разработку iOS по сравнению с Android относительно более гладкой.

Что такое Android?

Android — это мобильная платформа с открытым исходным кодом, разработанная Google для мобильных устройств. В настоящее время это самая используемая ОС в мире на устройствах разных производителей, включая Samsung, Xiaomi, Oppo, Sony и т. д.

Приложения Android, разработанные нативно, обычно кодируются на Java или Kotlin и создаются с использованием Android SDK и Android Studio. Приложения Android могут быть опубликованы в различных магазинах приложений, таких как Google Play Store, Samsung Galaxy Store, Amazon App Store и других.

Открытый исходный код Android привел к значительной фрагментации устройств на протяжении многих лет. Разработчикам необходимо учитывать и проводить тестирование на сотнях типов устройств Android с различными возможностями и размерами экранов. Однако большая пользовательская база также представляет значительный потенциал дохода на мировых рынках.