Легализовать и обложить налогом: важное заявление Путина о криптовалютах

Уже прорабатываются специальные энерготарифы и налоги для криптодобытчиков.

В России прорабатывают налоги для криптодобытчиков — речь идет о специальных тарифах и налогах, которые коснутся майнинга криптовалют. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. Давайте сегодня обсудим, что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа», — цитирует Путина агентство ТАСС.

Речь идет и о специальных тарифах на электроэнергию для майнеров, и о налогах для тех, кто добывает крипту. Путин отметил, что по отчетам Минэнерго, ежегодно майнеры расходуют 16 млрд киловатт-часов или примерно 1,5% общего потребления электроэнергии в стране.

«Эта цифра продолжает расти», — отметил президент.

Ежегодно майнеры расходуют 16 млрд киловатт-часов. Фото: pixabay.com

Такие энергозатраты могут приводить к дефициту мощности в отдельных регионах, это уже заметно в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Нехватка электричества может негативно отразиться на жизнях простых россиян — влиять на работу служб ЖКХ, предприятий, городских служб. Очевидно, что будут сбои и отключения.

Напомним, майнинг — это процесс «добычи» криптовалюты и деятельности по её выпуску. В результате выпуска в блокчейне появляется новый блок транзакций и происходит эмиссия виртуальных монет. А сами криптовалюты — это цифровые валюты, не имеющие физического выражения в монетах или банкнотах.

В России нет прямого запрета на майнинг, но власти прорабатывают законодательное регулирование этой деятельности.

Так, согласно проекту федерального закона, внесённому в Госдуму в 2024 году к майнерам применят целый ряд требований. Предлагается, что они будут будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. Контролировать выполнение правил будет Роскомнадзор.

Налоги от майнеров могут стать хорошей статьей дохода для государства. Фото: pixabay.com

Если «закон о майнерах» примут, то майнить в РФ будут вправе только российские юрлица и ИП, которые включены в специальный реестр. При этом физлица, не превышающие установленных правительством лимитов энергопотребления, могут майнить и без включения в реестр. Также добывать криптовалюту будет запрещено людям с непогашенной судимостью за экономические преступления.

Закон обяжет майнеров предоставлять в уполномоченный орган информацию о добытой валюте и адресах её хранения. Также правительство может запретить майнинг криптовалюты в некоторых регионах и на отдельных территориях. Например, запрет может быть введен там, где и без того высокое энергопотребление.

В случае с налогами, скорее всего Россия будет использовать опыт других стран. Например, в Великобритании криптовалюта приравнена к иностранной валюте, в Норвегии налог на крипту составляет 25%, в Швеции доход от «добычи биткойнов» считается доходом от трудовой деятельности, а в Болгарии условие использования криптовалюты — уплата налога в 10% от продажи или обмена. В любом случае, налоги от майнеров могут стать хорошей статьей дохода для государства, а легальный статус процесса может даже привлечь инвестиции.

В 2021 году в ЦБ выступали против криптовалют. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что криптовалюты «часто используются для нелегальных операций криминального характера», поэтому Центробанк «не может привествовать такого рода активы».

В России нет прямого запрета на майнинг. Фото: pixabay.com

«И мы выступаем за то чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно», — заявляла Набиуллина.

Однако санкции против России частично изменили эту позицию. Уже в 2023 году глава ЦБ заявляла, что регулятор по-прежнему против использования криптовалют в расчётах в России, но при этом ЦБ готов допустить использование криптовалют во внешних расчётах.

«Новые финансовые технологии создают возможности для схем, которых не существовало ранее. Поэтому мы смягчили нашу позицию по использованию криптовалют в международных платежах», — заявила Набиуллина уже в июле 2024 года.

Ранее «Блокнот» рассказал, что известный американский инвестор предсказал крах большинства криптовалют.

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