Рекордное количество кубанских промышленных предприятий представит свою продукцию на международной выставке

С 27 по 30 октября в Красногорске пройдет 28-я выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо-2025». Экспозиция Краснодарского края объединит 14 производителей.

– На выставке увеличили традиционное число участников стенда Кубани в два раза. Организуем экспозицию вместе с Фондом развития промышленности края. Производители продемонстрируют пищевое оборудование, а также пляжное оснащение и комплексы для отопления, кондиционирования и водоснабжения. Также компании представят мебель, в том числе уличную, униформу для персонала, текстиль для отелей, посуду из керамики и упаковку, – рассказал исполняющий обязанности министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Общую площадь экспозиции Кубани на выставке увеличат в полтора раза, она составит более 130 квадратных метров. Промышленный потенциал края отразят в нескольких тематиках – «Ресторан», «Отель», «Кофе».

– Участие в «ПИР Экспо» – это прекрасная возможность для наших предприятий показать свою конкурентоспособность и высокое качество продукции, ориентированной на индустрию гостеприимства. Мы видим огромный потенциал в развитии этого направления. Выставка позволяет нам не только находить новых партнеров и заключать выгодные контракты, но и способствует общему росту промышленного сектора Кубани, – отметил директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев.

Коллективные индустриальные презентации региона организуют в рамках программы развития краевой промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Предприятия могут принять льготное участие в них. Заявки принимают дистанционно на сайте Фонда развития промышленности края или Промышленном портале региона.

***

Международная выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» – крупнейшее профессиональное мероприятие HoReCa в России. Эта консолидированная платформа объединяет ведущих производителей и поставщиков продукции, решений и услуг для ресторанно-гостиничного бизнеса и торговых сетей. Ежегодно ее участниками становятся более 700 экспертов, а в рамках деловой программы проводят свыше 350 мероприятий.

Пресс-служба администрации Краснодарского края