В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Краснодарском крае проведут Неделю здорового питания

С 20 по 26 октября минздрав региона организует мероприятия, посвященные популяризации потребления овощей и фруктов.
В еженедельном дайджесте собрали новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае за 13-19 октября.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
- Минздрав Краснодарского края проводит комплексную работу в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями.
- С начала 2025 года специалисты мобильных медицинских бригад осмотрели более 110 тысяч человек.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
- Участник нацпроекта Кореновский молочно-консервный комбинат модернизировал
производство и нарастил выпуск продукции.
- Оптимизация процессов на «Фабрике настоящего мороженого» позволит увеличить выпуск продукции.
- На предприятии из Краснодара внедряют передовые производственные технологии.
- Производственная компания из Северского района ускорит изготовление полимерной продукции.
- Эксперты РЦК, используя опыт реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта, оптимизировали процессы винодельческого хозяйства из Новороссийска.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
- В Тимашевском районе завершают
благоустройство сквера Космонавтов.
- В Выселковском районе по нацпроекту отремонтируют
участок дороги «Каневская – Березанская».
- В Краснодарском крае по нацпроекту за 9 месяцев 2025 года введено
в эксплуатацию 13 участков отремонтированных дорог.
- В Выселковском районе прошел отбор образцов для контроля качества ремонта дороги.
Нацпроект «Семья»:
- В Новороссийске открыли
модельную библиотеку.
- В Краснодаре открылась выставка «ФотоВиза».
- Флагманские учреждения культуры Кубани реализуют проект «Пушкинская карта» для молодежи.
Нацпроект «Молодежь и дети»:
- На Кубани подвели
итоги краевой военно-тактической игры «Рекрут 2.0».
- Стартует пятый сезон конкурса «Знаешь? Научи!».
- Единый день открытых дверей провели во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет».
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Нацпроекты
