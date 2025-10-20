В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Краснодарском крае проведут Неделю здорового питания







С 20 по 26 октября минздрав региона организует мероприятия, посвященные популяризации потребления овощей и фруктов.

В еженедельном дайджесте собрали новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае за 13-19 октября.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

- Минздрав Краснодарского края проводит комплексную работу в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями.

- С начала 2025 года специалисты мобильных медицинских бригад осмотрели более 110 тысяч человек.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

- Участник нацпроекта Кореновский молочно-консервный комбинат модернизировал

производство и нарастил выпуск продукции.

- Оптимизация процессов на «Фабрике настоящего мороженого» позволит увеличить выпуск продукции.

- На предприятии из Краснодара внедряют передовые производственные технологии.

- Производственная компания из Северского района ускорит изготовление полимерной продукции.

- Эксперты РЦК, используя опыт реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта, оптимизировали процессы винодельческого хозяйства из Новороссийска.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

- В Тимашевском районе завершают

благоустройство сквера Космонавтов.

- В Выселковском районе по нацпроекту отремонтируют

участок дороги «Каневская – Березанская».

- В Краснодарском крае по нацпроекту за 9 месяцев 2025 года введено

в эксплуатацию 13 участков отремонтированных дорог.

- В Выселковском районе прошел отбор образцов для контроля качества ремонта дороги.

Нацпроект «Семья»:

- В Новороссийске открыли

модельную библиотеку.

- В Краснодаре открылась выставка «ФотоВиза».

- Флагманские учреждения культуры Кубани реализуют проект «Пушкинская карта» для молодежи.

Нацпроект «Молодежь и дети»:

- На Кубани подвели

итоги краевой военно-тактической игры «Рекрут 2.0».

- Стартует пятый сезон конкурса «Знаешь? Научи!».

- Единый день открытых дверей провели во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет».

