Вениамин Кондратьев: В учреждениях соцсферы региона стартовал отопительный сезон

– Запускаем отопление в социальных учреждениях края – школах, детских садах, больницах. Похолодало, и вопрос тепла и здоровья людей, прежде всего детей, – в приоритете. До установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов тепло подаем по заявочному принципу. Соцобъекты ждать не должны. Если есть необходимость в подаче тепла – обязательно нужно подать заявку. На сегодня подключили уже 1120 учреждений в 19 районах. Главам муниципалитетов поручено оперативно отрабатывать каждый запрос и не допускать задержек. На подготовку к этому отопительному сезону мы направили 10 млрд рублей. Модернизировали котельные, обновляли оборудование, строили и меняли теплосети, готовили электросетевое хозяйство и многоквартирные дома. Сейчас муниципалитеты получают паспорта готовности и заключения Ростехнадзора. Рассчитываю на слаженную работу. Люди должны быть с теплом, – написал Вениамин Кондратьев.

Отопительный сезон по заявочному принципу пока стартовал в 19 муниципалитетах. В том числе, в Краснодаре, Горячем Ключе, Кущевском, Тихорецком, Брюховецком, Усть-Лабинском и других районах. Тепло уже подают на 1120 объектов социальной сферы и в 815 многоквартирных домов.

В этом году в регионе строят и модернизируют 48 котельных и теплотрасс. Работы ведут

по краевой госпрограмме «Развитие ТЭК», а также с привлечением средств инвесторов. Обновлять коммунальные сети помогает и нацпроект «Инфраструктура для жизни». В 2025 году из федерального и краевого бюджетов на эти цели направлено 405 млн рублей.

