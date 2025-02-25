Вениамин Кондратьев рассказал об участнике ликвидации ЧС из Тимашевского района



Директор Дома культуры ст. Медведовской Андрей Денисенко стал героем рубрики #ВместеЗаЧистоеМоре в социальных сетях губернатора Краснодарского края.



– В минусовую, ветреную и снежную погоду команды муниципалитетов Кубани продолжают помогать в очистке черноморского побережья от нефтепродуктов. Директор Дома культуры станицы Медведовской Тимашевского района Андрей Денисенко приехал в Анапу уже третий раз. Говорит, что даже погода не в силах его остановить – вместе со своими земляками будет приезжать на анапские пляжи до полной ликвидации ЧС. Он считает, что только общими усилиями мы спасем любимый с детства курорт. Благодарен Андрею и всем муниципальным командам за активность и неравнодушие, – написал Вениамин Кондратьев.

В семье Андрея Денисенко стремление помогать на уборке пляжей поддерживают. В работах по очистке участвовала и его дочь.

Всего 25 февраля на ликвидации ЧС было задействовано более 2 тысяч человек, это спасатели, активисты муниципальных команд, казаки и волонтеры.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru