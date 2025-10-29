Сергей Цивилев и Вениамин Кондратьев обсудили развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края







В рамках рабочей поездки Министр энергетики Российской Федерации совместно с губернатором посетил один из энергообъектов региона. После этого Сергей Цивилев и Вениамин Кондратьев провели встречу, на которой рассмотрели вопросы подготовки электроэнергетики и объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду и подвели итоги прохождения энергосистемы летних нагрузок.

Сергей Цивилев отметил, что подготовка к зиме в Краснодарском крае проходит на фоне роста энергопотребления и повышенных нагрузок на энергетическое оборудование. В предстоящий отопительный сезон относительно осенне-зимнего периода 2024-2025 годов прогнозируется сохранение тенденции к росту на уровне +3,9 % в регионе и +4,6 % в Южном федеральном округе в целом.

– Реализация плана подготовительных работ находится на особом контроле ведомства. В регионе уже сформирован необходимый аварийный запас для ликвидации потенциальных внештатных ситуаций. Министерство энергетики и региональная команда провели большую работу, ее результаты уже заметны. Так, за девять месяцев текущего года аварийность на объектах генерации снизилась на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это очень хорошие темпы, которые и дальше сохранять, – сказал Сергей Цивилев.

Говоря о перспективных планах, глава Минэнерго России сообщил, что в регионе запланировано строительство более 2 гигаватт энергетических мощностей и порядка 250 мегаватт накопителей. Сергей Цивилев подчеркнул необходимость точного соблюдения сроков, контроль за которыми будет осуществлять Минэнерго РФ в рамках соответствующих штабов.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Сергея Цивилева за внимание к вопросам энергоснабжения, подготовки и прохождения отопительного сезона в Краснодарском крае.

– Краснодарский край – один из самых быстрорастущих регионов страны не только с точки зрения численности населения, но и по привлечению инвестиций. Сейчас на разной стадии реализации находятся более 580 инвестпроектов на 4 триллиона 400 миллиардов рублей, которые напрямую влияют на стабильность экономики. Но из-за дефицита энергомощностей 210 проектов могут не завершиться. В июле в Краснодарском крае был установлен исторический рекорд по потреблению электричества, но мы испытываем нехватку не только в пиковые нагрузки, поэтому делаем все, чтобы решить эту проблему. В октябре 2024 года при поддержке Президента России на полную мощность вышла новая ТЭС «Ударная». Она позволит частично закрыть потребность. Также прорабатываем вопрос строительства дополнительных энергоблоков на ТЭС «Кубанская» в Динском районе и на Краснодарской ТЭС, – отметил Вениамин Кондратьев.

Отдельное внимание губернатор уделил подготовке региона к отопительному сезону, которую в регионе начали сразу после окончания зимы. Вениамин Кондратьев отметил, что от состояния и надежности объектов энергетики зависит их безаварийная работа. Всего на подготовку предусмотрели более 10 миллиардов рублей, из них свыше 5 миллиардов рублей направили на тепловое хозяйство – провели модернизацию котельных и замену сетей. Работу по обновлению тепловых коммуникаций проводят на постоянной основе – ежегодно в муниципалитетах меняют не менее 5%. За последние 10 лет обновили более 1,1 тысячи километров теплотрасс.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что с 15 октября в регионе начали подавать тепло на социальные объекты – в школы, детские сады, поликлиники, а в жилые дома – по заявочному принципу. Для оперативного реагирования на возможные случаи прорыва на теплосетях сформировали аварийные бригады, сделали запас техники и оборудования. Электросетевые предприятия держат на контроле вопрос электроснабжения котельных – предусмотрели резервные источники питания.

