Вениамин Кондратьев: С начала 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 80 километров дорог

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края.

– С начала года в крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 80 километров дорог. Это 14 участков в разных муниципалитетах, включая Горячий Ключ, Мостовский, Абинский, Отрадненский и Тихорецкий районы. В работе сейчас находится еще около 128 километров, сдать их планируют до конца года. Кроме того, обновляем магистрали за счет краевого дорожного фонда, его объем составляет почти 60 миллиардов рублей. Не раз говорил, что эти деньги в первую очередь должны идти на нужды муниципалитетов. Также модернизируем дорожную сеть краевого центра. Вижу обращения в соцсетях, на какие участки стоит обратить внимание. Обязательно учтем их в дальнейшей работе, – отметил Вениамин Кондратьев.

Всего до 2030 года по профильному нацпроекту планируют отремонтировать около 300 км автомобильных дорог и 1,1 тысячу погонных метров мостовых сооружений. Помимо этого, ежегодно в регионе за счет дорожного фонда обновляют участки краевых и муниципальных трасс, реализуют крупные объекты, такие как обходы станицы Ленинградской и Тимашевска, ремонтируют Тургеневский мост в Краснодаре. Также приводят в нормативное состояние федеральные дороги.

По поручению

губернатора для развития Краснодара приняли отдельную программу обновления транспортной сети до 2035 года. На ее реализацию планируют направить 150 млрд рублей. Всего в программе 27 объектов.

В Краснодарском крае почти 43 тыс. километров дорог. За последние 10 лет построили и реконструировали 65 объектов протяженностью более 90 км, отремонтировали 5,5 тыс. километров региональных и межмуниципальных трасс и 58 мостов, протяженностью более 5 тыс. погонных метров.

