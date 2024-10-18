Сколько банных полотенец вам действительно нужно?

Когда дело доходит до строительства функционального и модного дома, всегда стоит быть готовым. Для кого-то это может означать наличие хорошо укомплектованного ящика с инструментами для ремонта или надежного специалиста на быстром наборе. Для других это может означать просто наличие достаточного количества необходимых вещей под крышей: закусок, свежих простыней и банных полотенец. Но можем ли мы поговорить о последнем на секунду? Потому что, если быть честными, может быть трудно найти это «правильное» количество.

На первый взгляд, стопки свежих, готовых к использованию полотенец могут привнести в ваш дом качество отеля и первоклассную гигиену. Зачем тянуться за слегка влажной банной простыней, когда у вас есть чистая, идеально мягкая, которая ждет, чтобы вытереть вас после безмятежного купания? Но хотя может быть важно иметь достаточно полотенец для каждого члена вашего дома — плюс случайных гостей! — тонны махровой ткани могут сделать ваш бельевой шкаф загроможденным и хаотичным. «Мы часто обнаруживаем, что у людей слишком много полотенец, и они используют их до конца, и у них остается куча невыстиранного белья», — добавляет эксперт. «Я обнаружила, что чем меньше у вас полотенец, тем больше вероятность, что вы будете с ними справляться, потому что вам это нужно». Чтобы помочь, мы задали профессионалам главный вопрос: сколько полотенец для ванной будет слишком много?

Сколько банных полотенец нужно дома?

По словам другого эксперта, меньше значит больше. «В идеале у каждого человека должно быть минимум два и максимум четыре-шесть банных полотенец», — делится она. «Иметь чистый комплект и один в стирке имеет смысл». Эксперт говорит, что многим женщинам может понадобиться иметь под рукой два полотенца — одно для вытирания тела и одно для волос, — в то время как большинство мужчин и детей могут обойтись меньшим количеством.

Еще один момент, который вам следует учесть, — это то, как часто вы принимаете гостей. В конце концов, гости редко приносят свои полотенца, и вам решать, кто из вас хозяин, у кого их больше всего. «Если вы живете одни и никогда не оставляете гостей на ночь, вам, вероятно, не нужно держать много дополнительных полотенец под рукой», — говорит эксперт. «Но если у вас часто бывают гости, особенно те, кто приходит в последнюю минуту, я думаю, будет разумно отложить одно или два дополнительных полотенца, чтобы быть уверенным, что у вас всегда есть чистые полотенца для них». Эксперт отмечает, что дополнительные полотенца следует хранить в бельевом шкафу или в вакуумном пакете под кроватью.