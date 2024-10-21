Bloomberg предупредил о скором взрыве «фискальной бомбы» на $100 трлн

Долги растут по всему миру.

Долговая нагрузка продолжает расти по всему миру, и в 2024 году глобальный государственный долг может достигнуть рекордных $100 трлн, что главным образом связано с заимствованиями США и Китая.

Как сообщает Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба на $100 трлн продолжает тикать», по итогам 2024 года совокупная долговая нагрузка составит 94,8% мирового ВВП. В крупнейших экономиках этот показатель ещё выше: в США — 97,4%, в Китае — 62,1%, в Японии — 254%, во Франции — 111,3%, а в Великобритании — 103,2%. В странах G7 долговая нагрузка достигла 125,9% и, по прогнозам, может вырасти до 188% к 2050 году.

Bloomberg представил эти данные перед ежегодным заседанием МВФ. Управляющий директор фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что увеличение долгов в США и Китае оказывает давление на мировую экономику, предупреждая о рисках сочетания низкого экономического роста и высокой задолженности. Она также заявила, что странам необходимо сокращать долги и создавать финансовые резервы для защиты от будущих экономических кризисов.

Эксперты МВФ не исключают, что в ответ на растущие долги и неопределённость в таких крупных экономиках, как США и Китай, некоторые центральные банки, включая Банк России, могут пересмотреть свои процентные ставки. В сентябре 2024 года Центробанк России уже повысил ключевую ставку с 18% до 19%, объяснив это необходимостью борьбы с инфляционными рисками. Прогнозируется, что инфляция в 2024 году может превысить 6,5–7%, однако ожидается её снижение до 4–4,5% благодаря ужесточению денежно-кредитной политики.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не исключила возможности дальнейшего повышения ставки, если это потребуется для контроля инфляции.