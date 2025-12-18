Социальные учреждения Краснодарского края проверили на качество питания

1 из 6 Вице‑губернатор Александр Руппель провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Основной темой обсуждения стала фальсификация продукции, поставляемой в соцучреждения Кубани.

Как отметили участники совещания, объем фальсификата в медицинских организациях, школах и детских садах в последнее время снизился. В случаях единичных нарушений поставщики и производители оперативно устраняют выявленные недочеты. Вместе с тем сохраняется проблема систематических нарушений.

– Недобросовестные поставщики сознательно идут на подмену ингредиентов, выбирая дешевые аналоги ради прибыли и новых контрактов. Хуже всего, что это не случайные нарушения: одни и те же компании систематически поставляют некачественную продукцию. Таких участников рынка необходимо включать в реестр недобросовестных поставщиков через Федеральную антимонопольную службу, пока последствия не приобрели угрожающий характер, в том числе для здоровья детей, – подчеркнул Александр Руппель.

Руководитель аппарата комиссии, глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный сообщил, что в 2025 году регион стал участником эксперимента Минпромторга России по борьбе с поставками некачественной пищевой продукции. Его проводили в течение восьми месяцев, с апреля по ноябрь. В нем приняли участие почти 1,4 тыс. учреждений социальной сферы, включая медорганизации, детские сады и школы.

– При проверке 66 тысяч тонн продукции для социальных учреждений выявлено 6 процентов фальсификата и 0,02 процента продукции с нарушениями обязательных требований. Эти показатели демонстрируют эффективность системы маркировки молочной продукции, которая позволяет оперативно выявлять недобросовестных поставщиков и предотвращать попадание некачественных товаров в учреждения, – отметил Роман Куринный.

Руководитель аппарата комиссии добавил, что несмотря на такие показатели, ключевая задача свести любые нарушения к нулю и обеспечить стопроцентную безопасность питания в школах и детских садах.

Чтобы остановить попадание некачественной продукции в социальные учреждения, для персонала больниц, школ и детских садов по поручению Александра Руппеля подготовят подробные инструкции. Сотрудники освоят, как правильно принимать товары, выявлять фальсификат и оформлять документы для передачи в ФАС. Для выработки алгоритма внесения поставщиков и производителей в реестр недобросовестных проведут встречу с представителями антимонопольной службы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края