В Краснодарском крае запустили новый сезон Кубанской юниор-лиги КВН

1 из 6 Первый этап игры собрал команды из Краснодара, Армавира, Кавказского, Успенского, Белореченского, Тбилисского и Гулькевичского районов.

– Для многих ребят – это первые шаги на сцене, в организации мероприятий и творчестве, а также первые победы, которые запоминаются на всю жизнь. Юниор-лига КВН – это не просто игра, а настоящая школа командного взаимодействия. Здесь ребята учатся шутить, слышать друг друга и смело выходить на сцену, – отметил руководитель департамента молодежной политики региона Роман Дмитриев.

По результатам зональной игры победу и приз зрительских симпатий завоевала команда Гулькевичского района, еще одним победителем стала сборная Краснодара.

Всего в новом сезоне примут участие 35 команд из 21 муниципалитета региона. Следующие игры первого этапа состоятся 17 декабря в Абинске, 19 декабря – станице Каневской.

Пресс-служба администрации Краснодарского края