Студенты кластера «Виноградарство и виноделие» проходят стажировку у работодателей

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В этом году стажировку пройдут

более 300 студентов кластера. Они заступили на должности виноградаря, обработчика виноматериала, лаборанта технохимического контроля. Их работу контролируют наставники, закрепленные от производства. Проект «Профессионалитет» с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети». В еженедельном дайджесте за 21 – 27 июля также собрали новости о нацпроектах «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Экологическое благополучие», «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Семья»:

- Вениамин Кондратьев: В 2025 году по нацпроекту пособие в связи рождением и воспитанием ребенка получат

родители более чем 457 тысяч детей. Такие выплаты предоставляют ежемесячно семьям, где доход меньше прожиточного минимума на человека. Об этом губернатор рассказал журналистам.

- Вениамин Кондратьев: К концу 2030 года по нацпроекту оснастим

и переоборудуем 106 учреждений культуры. В числе объектов, которые обновят до конца 2030 года, 16 библиотек – их переоснастят по модельному стандарту. Также современное оборудование получат 9 муниципальных театров.

Нацпроект «Экологическое благополучие»:

- Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае к 2030 году планируем

восстановить свыше 120 гектаров леса. Губернатор рассказал о масштабной работе в рамках национального проекта. Высадку будут проводить как минимум на 20 гектарах, включая территории возле городов и промышленных центров.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

- В Северском районе ремонтируют

теплосети: к сентябрю в Ильском городском поселении заменят более 4,1 километра изношенного трубопровода и элементы инженерной системы.

- В Белореченском районе ремонтируют

сети водоснабжения в станице Черниговской и поселке Молодежном: модернизация инженерных коммуникаций улучшит качество снабжения питьевой водой более 3,5 тыс. жителей.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

- В Краснодаре определили

победительницу проекта «Мама-предприниматель»: бесплатное обучение по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом прошли 29 женщин

- Краснодарский котельный завод «Когенерация» стал

участником проекта по повышению производительности труда. Компания более 20 лет работает на российском рынке, обеспечивая теплом объекты промышленности, АПК и социальной сферы. В ближайшее время рабочая группа завода пройдет обучение инструментам бережливого производства.

- В Ейске экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил

13,4 млн рублей. За 4 года участниками федерального проекта «Производительность труда» в муниципалитете стали пять предприятий.

- Министр экономики Краснодарского края посетил с рабочим визитом Фабрику настоящего мороженого в Кореновске. Алексей Юртаев оценил первые шаги по внедрению бережливых технологий и обсудил с руководством компании цели и задачи на ближайшие месяцы.



- На винодельне из Темрюкского района сокращают потери на производстве. «Мильстрим – Черноморские вина» оптимизирует линию розлива в рамках региональной программы «Бережливый регион».



- Транспортная компания из Гулькевичского района ускоряет

доставку грузов с помощью бережливых технологий. «Альтера» оптимизирует один из самых проблемных участков своей работы – подготовку транспорта к рейсу.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»:

- В Краснодаре подвели итоги

регионального конкурса «Экспортер года». Его ежегодно проводит краевой Центр поддержки экспорта.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

- Сочинские врачи освоили симультанные операции, позволяющие проводить несколько хирургических манипуляций за одну сессию наркоза. Внедрение передовых практик направлено на улучшение общественного здоровья, что соответствует целям национального проекта.

- Специалисты Краевой клинической больницы №2 провели три органосберегающие операции на толстой кишке. Процедура позволяет полностью устранить предраковое образование и избавить пациента от болезни на самых ранних стадиях.

- Жители Кущевского района бесплатно прошли диспансеризацию: специалисты Краевой кинической больницы №1 посетили три населенных пункта муниципалитета. Профилактика различных заболеваний ведется в рамках национального проекта.

- В рамках Школы здоровья жителям Кубани рассказали о здоровье головного мозга. Информационно-просветительная работа с населением края, направленная на популяризацию здорового образа жизни и профилактику болезней, является одним из ключевых вопросов национального проекта.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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