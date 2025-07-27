Вениамин Кондратьев поздравил моряков с Днем Военно-Морского Флота России

Поздравление губернатор Краснодарского края опубликовал в своих социальных сетях.

– Сегодня мы отмечаем День Военно-Морского Флота. Поздравляю матросов, старшин, мичманов, офицеров, генералов и адмиралов, а также наших уважаемых ветеранов. Более трех столетий флот защищает морские рубежи России, выполняет сложные задачи и укрепляет обороноспособность страны. Кубань всегда ощущала надежную защиту Черноморского флота. У нас есть свои герои, чей подвиг мы ценим. В годы Великой Отечественной войны наши моряки оказывали мощную поддержку сухопутным силам, обеспечивали высадку десантов и не давали врагу закрепиться на побережье. Сегодня появляются новые герои, которые мужественно сражаются в зоне спецоперации. Желаю морякам крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа. Благодарю за службу, – написал Вениамин Кондратьев.

День ВМФ отмечают в России в последнее воскресенье июля. В Новороссийске, где базируются моряки-черноморцы, по этому случаю запланирован большой праздник на площадке перед кинотеатром «Нептун». В 17 часов там начнется тематический концерт и будет работать выставка под открытым небом. В 18 часов жителей и гостей города-героя приглашают на историческую реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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