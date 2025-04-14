В Краснодаре наградили победителей полуфинала конкурса детской казачьей песни

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Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. География участников конкурса охватывает все регионы страны.

В торжественной церемонии приняли участие первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Гурьев, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Топалов.

– Для нас большая честь в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне принимать в крае полуфинал конкурса детской казачьей песни. Это мероприятие уже стало знаковым событием, которое вносит вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения через силу искусства, способствует сохранению исторической памяти нашей страны, – поприветствовал участников от имени главы региона Александр Топалов.

В этом году конкурс детской казачьей песни объединил более 3,5 тысячи детских творческих коллективов и солистов, свыше 1,6 тысячи из них – участники из Южного Федерального округа.

Вице-губернатор поблагодарил Всероссийский государственный университет юстиции, Следственный комитет и министерство юстиции России за организацию конкурса и пожелал победителям отборочного этапа удачи на финале в Москве.

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Конкурс проводится под эгидой Всероссийского государственного университета юстиции при поддержке Министерства юстиции РФ, Следственного комитета РФ, Министерства просвещения РФ, администрации Краснодарского края и регионального министерства культуры.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru