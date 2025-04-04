Темп роста валового регионального продукта Краснодарского края с начала года составил 102,4 процента



Большинство отраслей экономики демонстрируют положительную динамику за два месяца.



– Импортозамещающие отрасли, такие как металлургия, деревообработка, производство машин и оборудования, фармацевтика, текстильная промышленность, показали динамику от 6 до 66 процентов по итогам февраля. Позитивная тенденция коснулась строительства, торговли и потребительского сектора. Также сельское хозяйство увеличило выпуск продукции, включая мясо на 5,4 процента и молока на 1,9 процента. В итоге валовой региональный продукт края за первые два месяца 2025 года вырос на 2,4 процента, – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Лидером по темпам роста стало строительство, где объем выполненных работ увеличился на 16,9%. Наибольший прирост наблюдается в сегменте возведения зданий – на 27%, а также в строительстве инженерных сооружений, которое выросло на 47% – включая автомобильные дороги, коммуникации и гидротехнические объекты.

Министр экономики также отметил, что увеличение турпотока на курорты региона положительно отразилось на динамике пассажирских перевозок. Так, за отчетный период пассажирооборот железнодорожного транспорта вырос на 10,5%, а автомобильного – на 4,5%.



Кроме того, средняя зарплата в регионе увеличилась на 16,1%, превысив 68 тыс. рублей, что положительно сказалось на потребительской активности. Оборот розничной торговли вырос на 1,2%, сектор общественного питания показал увеличение на 3,6%, а объем платных услуг населению – на 0,6%.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru