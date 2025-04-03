В Горячем Ключе открыли спорткомплекс «Вершина»

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Его возвели по поручению губернатора Вениамина Кондратьева на месте снесенного спортивного долгостроя.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Александр Власов, глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, военный комиссар региона Алексей Чугункин.

– На базе комплекса будут тренировать воспитанников спортшколы «Юность»: проводить занятия по футболу, спортивному ориентированию, волейболу и другим видам. Кроме того, юные жители муниципалитета получили новое спортивное пространство для занятий физической культурой. Почти 67 процентов населения Горячего Ключа систематически занимаются спортом. Рассчитываем, что этот показатель будет только расти, – сказал Александр Власов.

Вице-губернатор отметил, что ежегодно в Краснодарском крае строят и капитально ремонтируют более 50 объектов спортивной инфраструктуры – это центры единоборств, малобюджетные залы, тренировочные базы, многофункциональные площадки.

Комплекс «Вершина» уже передали в управление спортшколе «Юность». Для тренировок оборудовали игровое поле размером 42х24 метра. Здесь же будут проходить уроки физкультуры для учеников средней школы №2. Всего комплекс сможет принимать до 500 человек в день.

Перерезать символическую красную ленту доверили юным спортсменам города-курорта. С показательными номерами выступили воспитанники спортивно-танцевальной студии, отделений художественной гимнастики, самбо, вольной борьбы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru