Вениамин Кондратьев: Важно обеспечить максимальную поддержку отрасли детского отдыха на федеральном уровне

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Об этом губернатор сообщил на 42-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Участники мероприятия поддержали ряд законотворческих инициатив Краснодарского края.



– Вопросы организации детского отдыха и оздоровления очень важны для нашего региона. Ежегодно мы принимаем около 400 тысяч детей со всей страны, но понимаем, что это направление – непривлекательно для бизнеса. К нему много требований и собственникам проще перейти в другой сегмент. Поэтому каждый год количество детских санаториев и лагерей сокращалось. А мы должны сохранить детские здравницы. Для этого важно вводить новые преференции, чтобы обеспечить максимальную поддержку на федеральном уровне, – сказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, на краевом уровне уже ввели льготы по налогу на имущество для детских здравниц, предусмотрели вычет по налогу на прибыль. Но необходим федеральный отраслевой закон, налоговые льготы, выделение отдельного вида разрешенного использования земель для организаций детского отдыха и оздоровления.

Парламентарии поддержали предложения о единых налоговых льготах, разработке отдельного федерального закона, регламентирующего деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, распространении льготной ставки для инвесторов в туротрасли на сферу детского отдыха.

Отдельно участники конференции обсудили поддержку организаций отдыха детей и оздоровления, расположенных на территории, пострадавшей из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Предложения Краснодарского края озвучил председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.



– Предлагаем на федеральном уровне рассмотреть возможность оказания мер поддержки для организаций отдыха детей и их оздоровления на этих территориях. Аналогично тем, что действовали в период пандемии коронавирусной инфекции. В частности, по предоставлению налоговых и кредитных каникул по уплате обязательных платежей и кредитов, – сказал Александр Джеус.

Также на конференции уделили внимание вопросу сохранения ценных сельхозземель. У Краснодарского края большой опыт работы в этом направлении – по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева был принят федеральный закон в сфере виноградарства и виноделия, региональные законы об органическом земледелии, животноводстве и семеноводстве.

Всего участники конференции рассмотрели порядка 70 вопросов, таких как поддержка участников специальной военной операции, инвесторов трудоустройство несовершеннолетних, преимущества при поступлении в вузы для победителей игры «Зарница» и другие.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru