В 2024 году на Кубани бесплатное обучение прошли около 490 женщин в декрете и отпуске по уходу за ребенком до трех лет

Вице-губернатор Анна Минькова рассказала в своих социальных сетях о том, как женщины, находясь в декретном отпуске, могут получить новые компетенции и улучшить свои профессиональные навыки.

– Открыть свое дело, освоить новую специальность или повысить квалификацию им поможет портал «Работа России», на котором можно пройти бесплатное обучение. С его помощью женщина может совмещать воспитание детей с саморазвитием, чтобы оставаться востребованным специалистом после возвращения на работу, – написала Анна Минькова.

Глава региона рассказала о молодой маме из Усть-Лабинского района, которая обратилась в центр занятости, чтобы получить профессиональное образование. Специалисты предложили ей принять участие в программе «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография» по направлению «Младший воспитатель». Такая вакансия была открыта в детском саду № 4. После успешного собеседования женщина подала заявку через портал «Работа России» и заключила договор. В конце ноября она закончила учебу и приступила к работе.

– В 2024 году обучение прошли 179 женщин с детьми до семи лет и 308 мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В этом году поддержка молодых мам продолжит развиваться уже в рамках нового нацпроекта «Кадры», – добавила Анна Минькова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru