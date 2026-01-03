В 2025 году 15 тысяч кубанских ребят стали победителями и призерами творческих конкурсов и интеллектуальных состязаний

Об этом сообщила министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева.

– Наши ребята ежегодно представляют регион в интеллектуальных состязаниях. 15 тысяч школьников стали победителями и призерами олимпиад, творческих конкурсов и интеллектуальных состязаний. Они включены в Государственный информационный ресурс о талантливых детях. Самой престижной является всероссийская олимпиада школьников. На ее заключительном этапе наши дети завоевали 44 награды: 10 дипломов победителей и 34 – призеров. Это лучший показатель за последние 15 лет, – отметила Елена Воробьева.

В 2025 году Краснодарский край вошел в десятку лидеров среди регионов по количеству направленных на заключительный этап участников, а также победителей и призеров финала.

Кубань вошла в ТОП-10 субъектов и по результатам ЕГЭ: 250 человек получили 100 баллов и 6 человек – 200 баллов. Всего экзамен сдавали 24,6 тысячи выпускников 11 классов.

С целью поддержки способных ребят в крае установлена ежегодная премия одаренным школьникам. В 2025 году губернатор Вениамин Кондратьев принял решение увеличить единовременную премию победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – до 150 тысяч рублей, а призерам – до 100 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края