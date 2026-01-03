Фильм для молодежи «Игры с огнем» посмотрели порядка 340 тысяч кубанских подростков

1 из 2 Документальную кинокартину, снятую на Кубани, рекомендовали к показу по всей России.

– Фильм кубанских журналистов «Игры с огнем» рассказывает о реальных историях подростков, попавших в сети экстремистов. Он наглядно демонстрирует, к каким тяжелым последствиям может привести или даже полностью изменить судьбу молодого человека один неверный шаг. Картину показывали в государственных и муниципальных школах, кадетских корпусах, колледжах и техникумах. Ее посмотрели порядка 340 тысяч подростков. Теперь они знают, как противодействовать вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность, – сказала министр образования и науки края Елена Воробьева.

На всероссийской конференции «Оценка качества образования в РФ» фильм привели в качестве успешного примера профилактики и противодействия распространению идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.

Представитель аппарата Национального антитеррористического комитета России Виталий Малышев подчеркнул, что такой опыт необходимо распространить на всю страну.

Фильм «Игры с огнем» создан по поручению губернатора Вениамина Кондратьева ГТРК «Кубань» в сотрудничестве с силовыми структурами. В нем показаны истории подростков, которые отбывают наказание или находятся под следствием за экстремистские преступления.

Пресс-служба администрации Краснодарского края