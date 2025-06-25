Вениамин Кондратьев: Партнерами проекта «Профессионалитет» стали 38 колледжей и техникумов Кубани



На пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума Президент РФ Владимир Путин призвал повышать квалификацию работников. Губернатор Краснодарского края рассказал журналистам о том, как организована эта работа в регионе.

– Современная экономика требует высококвалифицированных сотрудников. Для этого у людей должна быть возможность повышать свои компетенции, проходить переобучение. В этом вопросе мы используем все доступные инструменты. Один из них – программа «Профессионалитета». Сегодня в крае готовят специалистов 9 кластеров – в сфере сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, искусства и креативных индустрий, строительства, машиностроения и педагогики. На Кубани партнерами проекта уже стали 38 колледжей и техникумов и 39 предприятий-работодателей. На базе учреждений среднего профобразования созданы современные мастерские, специализированные центры компетенций. Также профобучение и допобразование ежегодно проходят порядка 10 тысяч человек – в рамках краевой госпрограммы и национального проекта «Кадры», – сказал Вениамин Кондратьев.

Повышать эффективность действующих сотрудников помогает культура бережливого производства. С 2019 года по национальному проекту «Производительность труда», который с 2025 года вошел в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», в крае прошли обучение 3165 сотрудников. За это время еще 445 работников предприятий освоили бережливые технологии – методы оптимизации работы, сокращения потери времени и ресурсов. Инструменты нацпроекта с 2019 по 2024 год позволили компенсировать нехватку в более 86,2 тысяч работников на предприятиях края.

Для преодоления кадрового дефицита на предприятиях региона также создали 18 корпоративных центров опережающей подготовки. Такие профильные площадки и разработка стандартов профессий позволили грамотного перераспределить внутренние ресурсы, выстроить систему адаптации новых сотрудников и развития опытных специалистов. По итогам 2024 года Краснодарский край также занял первое место в России по количеству обученных руководителей в рамках образовательной программы «Лидеры производительности». Вместе с федеральными экспертами топ-менеджеры разрабатывали проекты, знакомились с актуальными инструментами в области управления персоналом, маркетинга, коммерческой деятельности, развития стратегии. Все эти знания помогли им улучшить бизнес-процессы и повысить эффективность работы сотрудников.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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