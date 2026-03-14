В 2025 году объем отгруженной продукции в химико-технологическом комплексе Кубани достиг рекордных 102,5 млрд рублей

Об этом рассказал глава кубанского минпрома Дмитрий Хмелько по итогам подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике.

Заседание прошло в Омске при Правительственной комиссии по промышленности и Координационном совете Минпромторга России по теме развития отрасли в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». Его провел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

На совещании отметили, что для устойчивого роста и дальнейшего развития химической индустрии важно преодолеть кадровый дефицит и активно внедрять передовые технологии. Поэтому необходимо продолжать выявлять и развивать направления, сочетающие усилия различных отраслей. Особое внимание сотрудничеству между химической и текстильной промышленностью, где востребована большая номенклатура полиэфирных волокон. Сейчас создан фундамент для развития собственных производств синтетических волокон, что в будущем позволит обеспечить легпром полностью отечественным сырьем.

- Особое внимание прошу уделить микрофлюидным технологиям, которые ускоряют процессы разработки и внедрения новых решений. Они позволяют сложить экономику для мало- и среднетоннажной химии без такого масштабирования как в Китае. И главное – это необходимо, если мы хотим претендовать на технологическое лидерство, - подчеркнул Антон Алиханов.

В Краснодарском крае на долю химической промышленности приходится более 16% совокупного объема производства курируемых отраслей. Вклад в развитие кластера вносят свыше 150 предприятий, в том числе обладающие международной конкурентоспособностью.

- Мы фиксируем устойчивый ежегодный рост объема отгрузки продукции химпрома Кубани. В 2025 году показатель вышел на уровень 102,5 миллиарда рублей, продемонстрировав увеличение почти на 7 процентов относительно 2024 года, - подчеркнул министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Предприятия химической промышленности Краснодарского края получают государственную поддержку в форме льготных займов и субсидий в рамках региональных программ.

Пресс-служба администрации Краснодарского края