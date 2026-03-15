На Кубани в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика» участвуют 405 предприятий

Это организации обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы, ЖКХ, транспортных, торговых и строительных компаний, которые внедряют принципы бережливого производства. Проект направлен на поддержку предприятий, стремящихся перейти на современные управленческие модели и повысить эффективность производства.
Новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае за период с 9 по 15 марта собрали в традиционном дайджесте.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
В Тимашевском районе в центре станицы Медведовской благоустроят зеленую зону.
В 2026 году на Кубани отремонтируют 108 километров дорог – обновят шестнадцать участков региональных трасс.
В Северском районе благоустроят зеленую зону в поселке Черноморском.
В Кавказском районе завершают реконструкцию канализационных сооружений.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»:
Почти 70 готовых решений для разных жизненных ситуаций доступны жителям Краснодарского края на портале «Госуслуги».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»:
Агропредприятия-экспортеры Краснодарского края могут компенсировать до 100% затрат на логистику.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
В Краснодаре в пятый раз проводят акселерационную программу «Стартап как диплом».
В Краснодарском крае каждое второе предприятие реального сектора экономики работает по принципам бережливого производства.
В Краснодарском крае наградили победителя регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес».
Ресурсоснабжающая организация Белореченского района – «Белореченские тепловые сети» – оптимизирует рабочие процессы.
Сотрудники десяти социальных учреждений Кубани прошли обучение бережливым технологиям.
Нацпроект «Молодежь и дети»:
Молодежь Кубани приглашают на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму. Мероприятие, посвященное Году единства народов России, проведут с 7 по 9 августа.
Нацпроект «Туризм и гостеприимство»:
В Краснодарском крае стартовал прием заявок на получение субсидий, которые могут получить предприниматели и организации, работающие в отрасли.
Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»:
На Кубани в сфере беспилотной авиации обучают свыше 500 человек.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
За 14 лет по программе «Земский доктор/фельдшер» выплаты получили более 5 тысяч медработников Кубани.
В прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 51 тыс. жителей.
За 2025 год помощь в гериатрических кабинетах Кубани получили более 54 тысяч пациентов «серебряного» возраста.
