В Армавире открыли новый спортивный комплекс

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Спортивные объекты по поручению губернатора Вениамина Кондратьева возводят во всех городах и районах Краснодарского края.

В церемонии открытия спортучреждения приняли участие вице-губернатор Александр Власов, министр физкультуры и спора Кубани Серафим Тимченко, глава Армавира Андрей Харченко, представители спортивной общественности, тренеры, чемпионы различных уровней, спортсмены.

– Спортивный комплекс предусмотрен для занятий единоборствами. Учебно-тренировочные и оздоровительные занятия будут проводить для воспитанников от 10 лет. Новый объект способен принять до 40 человек в смену и до 200 – в сутки. Это позволит спортсменам тренироваться в комфортных условиях и в будущем защищать честь региона, – отметил Александр Власов.

Правительственную телеграмму прислал сенатор Российской Федерации Александр Карелин. Олимпийский чемпион выразил уверенность в том, что возможности армавирского центра борьбы умножат славные традиции единоборств Краснодарского края. В рамках мероприятия был дан старт краевому фестивалю «Сила в единстве», провели первые в истории нового спортивного зала товарищеские встречи.

Малобюджетный спортивный комплекс в Армавире построили по госпрограмме Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Сейчас объект передан в оперативное управление спортивной школе олимпийского резерва по спортивной борьбе. Здание комплекса – двухэтажное. На первом этаже размещены спортзал на три борцовских ковра и тренажерный зал. На втором расположен еще один зал с борцовским ковром.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru