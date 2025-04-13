В Краснодарском крае по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» повышают производительность труда более 350 предприятий







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В 2025 году на Кубани реализуют 12 национальных проектов. Подготовили подборку, как с 7 по 13 апреля в регионе реализовывали нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство», «Продолжительная и активная жизнь», «Экологическое благополучие», «Семья».

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

– Винодельни Кубани оптимизируют линии производства с помощью бережливых технологий.

– Предприятие из Динского района ускорит выпуск азотных компрессоров.

– К нацпроекту присоединилось сельскохозяйственное предприятие из Красноармейского района. Компания им. П.П. Лукьяненко будет внедрять улучшения на складе запасных частей для сельхозтехники.

– «Жемчужина моря» из Кабардинки оптимизирует процесс размещения гостей: обучение проходит рабочая группа, в которую вошли специалисты разных подразделений, включая администраторов, сотрудников службы бронирования и ТОП-менеджмента санатория.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

– В Кропоткине начали благоустраивать зону отдыха: на участке площадью около трех гектаров по ул. Речной сделают новую систему освещения, лестницы и подпорные стенки, три пирса – спуски к старому руслу Кубани.

– В станице Павловской приступили к модернизации сетей водоснабжения: в рамках реализации нацпроекта капитально отремонтируют 8 км трубопровода в западной части населенного пункта.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство»:

– Министерство курортов Кубани рассматривает заявки на получение субсидий в рамках нацпроекта: предельный размер субсидии увеличили до 20 млн рублей, проект нужно реализовать до конца года, а объем вложений собственных средств должен составлять не менее 30% от стоимости.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

– За последние 10 лет в медучреждениях Кубани установили более 12 тыс. единиц современной техники: оборудование закупали по различным программам, в том числе – по национальному проекту, в 2025 году аппараты КТ получат Геленджик, а также Кущевский, Северский и Павловский районы.

Нацпроект «Экологическое благополучие»:

– Жители Краснодарского края могут принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл»: по традиции коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Только с начала 2025 года в Краснодарском крае собрали около 16,4 тонны макулатуры в школах и детских садах.

Нацпроект «Семья»:

– Новомихайловский музей приобрел на средства, выделенные в рамках нацпроекта, лестничный гусеничный подъемник для посетителей с ОВЗ: также по нацпроекту в 2025 году направят свыше 153 млн рублей на капитальные ремонты пяти учреждений культуры в Кущевском и Каневском районах, Анапе и Краснодаре.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru