Вениамин Кондратьев: На Кубани проживает почти 3 тысячи бывших узников концлагерей

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают сегодня, 11 апреля, во всем мире. Губернатор Краснодарского края напомнил о важной памятной дате в своих соцсетях в рамках проекта #80ЛетПобедыКубань.

– Ровно 80 лет назад из Бухенвальда, германского лагеря смерти, вышли живыми десятки тысяч замученных человек. Они не потеряли веры, не сдались. Пережившие нечеловеческие испытания, сильные духом люди сегодня являются для нас примером стойкости и мужества. О самой большой трагедии прошлого века мы всегда вспоминаем с содроганием сердца, слушаем рассказы переживших долгие месяцы заключения. И со скорбью говорим о тех, кто не вернулся. Сегодня в нашем крае проживают почти 3 тысячи узников концлагерей, воспоминания каждого из них для нас бесценны. Об их жизненном пути пишут в газетах, рассказывают молодежи. Мы не должны предавать забвению преступления против человечества. Всегда будем помнить о ценности жизни и свободы, – написал Вениамин Кондратьев.

Фашистские концентрационные лагеря – одна из самых страшных страниц человеческой истории. В годы Второй мировой войны в них попали более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Больше половины погибли, в том числе пять миллионов граждан СССР.

Накануне о важности сохранения исторической памяти о погибших в Великой Отечественной войне говорили на III Слете региональных поисковых отрядов Следственного комитета России, который провели в центре «Патриот» Динского района.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Источник: admkrai.krasnodar.ru