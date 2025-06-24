В Геленджике завершают строительство очистных сооружений

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Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин и вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун посмотрели инфраструктурные объекты города-курорта. Один из самых значимых – строительство очистных сооружений в районе Голубой Бухты.

– В Геленджике реализуем уникальный по технологическим решениями и пока единственный в России проект «Чистая бухта». Это строительство очистных сооружений и реконструкция системы водоотведения – масштабнейший проект для курорта. Работы ведут по поручению Президента Владимира Путина, ход строительства – на особом контроле Минстроя России, – рассказал Евгений Пергун.

В объезде также приняли участие глава Геленджика Алексей Богодистов и руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов.

Модернизацию системы водоотведения проводит компания «Концессии водоснабжения – Геленджик» в рамках проекта «Чистая Бухта». Он включает строительство очистных сооружений на Тонком мысе, реконструкцию очистных на Толстом мысе и канализационных насосных станций. Генеральный подрядчик – компания «Современные системы реновации».

Максимальная производительность комплекса на Тонком мысе составит 50 тыс. кубометров в сутки. Уже выполнили более 90% работ – построен глубоководный выпуск протяженностью 1,7 км, сбросной коллектор, возведены все здания и сооружения, смонтировано 90% оборудования. Сейчас на объекте ведут испытания. Как отметил Евгений Пергун, его ввод обеспечит полную очистку сточных вод и снизит нагрузку на существующие сооружения.

На совещании в администрации обсудили подготовку к реализации проекта централизованной ливневой канализации. Сейчас работают над технической и проектной документацией.

Пресс-служба администрации Краснодарского края