В Краснодаре провели второй этап соревнований «Энергия спорта»

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Командный турнир привлек более 400 любителей здорового образа жизни и активного отдыха. 51 смешанная команда из 8 человек успешно выполнила спортивные задания.



– Командные соревнования «Энергия спорта» с каждым годом становятся все более популярными в нашем крае. За два этапа в этом году в них участвовало более 600 человек. Они получили яркие эмоции и подарили зрителям незабываемые впечатления. Третий и четвертый этапы состязаний пройдут уже этой осенью, – прокомментировал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

На трассе участники преодолевали 16 препятствий на скорость, среди которых «кольцеброс», «пропасть», «рубеж», «параллельный рукоход», «паучьи сети».



– Главное – не победа, а участие. И все, кто сегодня бросил вызов самим себе и преодолел всю полосу препятствий уже победители, потому что выбрали спорт и здоровый образ жизни, – отметила первая в стране олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, депутат ЗСК Ирина Караваева.

Победителем второго этапа стала команда «Легендарная восьмерка». Серебряный призер – сборная с названием «Ермак». На третью ступень пьедестала взошли спортсмены из «Кубанского дрифта».

«Энергия спорта» – совместный проект министерства физической культуры и спорта и спортивного совета Краснодарского края при поддержке банка Кубань Кредит.

Пресс-служба администрации Краснодарского края