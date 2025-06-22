В Горячем Ключе перезахоронили останки восьми погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев







1

из

7



Церемонию провели в День памяти и скорби на территории урочища Поднависла, где расположен исторический комплекс с мемориалом, часовнями, братскими могилами.

Погибшие бойцы были найдены на территории Горячего Ключа с июля 2024 по июнь 2025 года. В поисковых работах принимали участие представители краевых организаций «Волчьи ворота», «Кубаньпоиск», «Память Кубани».



– В День памяти и скорби мы отдаем честь всем павшим защитникам Родины. 22 июня 1941 года Советский Союз услышал страшную весть о начале Великой Отечественной войны. Каждый год мы вспоминаем о миллионах жертв фашизма, без вести пропавших солдатах. Поисковые работы продолжаются по сей день. Всего с начала 2025 года кубанскими поисковыми отрядами подняты останки более 200 советских воинов. Удалось установить имена двух погибших солдат. Силами поисковиков восстанавливаются утерянные элементы истории, советские воины со всеми почестями отправляются в последний путь, – прокомментировал замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На памятном мероприятии также присутствовали глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, первый заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, командир поискового отряда «Волчьи ворота» Николай Пахомов, казаки, участники специальной военной операции, курсанты Краснодарского университета МВД России, представители поисковых, военно-патриотических клубов, молодежных, ветеранских, общественных организаций и объединений.

В память о красноармейцах была объявлена минута молчания. В часовне провели панихиду. Корзины с цветами к могилам возложили ветераны, депутаты, представители силовых структур, казаки. Присутствующие почтили память и возложили цветы к памятникам военнослужащих 26-го полка НКВД, 76-й морской бригады, а также Аршалуйс Ханжиян – местной жительницы, которая во время войны помогала врачам и санитарам, раненым солдатам, а после – всю жизнь ухаживала за братскими могилами, храня память о погибших.

На мероприятии глава Горячего Ключа Сергей Белопольский передал семье местного погибшего казака орденский знак «За Веру, Кубань и Отечество» I степени Кубанского казачьего войска. Валерий Лукошкин с апреля 2022 года выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, погиб в результате артиллерийского обстрела в ЛНР.

Пресс-служба администрации Краснодарского края