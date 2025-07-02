Вениамин Кондратьев поручил разработать программу социально-экономического развития Ейского района

Об этом губернатор Краснодарского края сообщил на встрече с активом муниципалитета.

– Ейский район обладает уникальным потенциалом для устойчивого роста и повышения качества жизни. Чтобы реализовать все возможности, муниципалитету необходима современная программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Она позволит привлечь краевое финансирование и подойти к вопросу комплексно – улучшать экономику, АПК, курортную сферу и другие ключевые направления, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Еще одной точкой роста для района может стать развитие промышленности. Губернатор отметил, что необходимо создать условия для инвестиций и возрождения отрасли, активно пользоваться инструментами краевых Фондов развития промышленности и бизнеса, а также вовлекать под новые предприятия незадействованные земельные участки.

Как сообщил глава района Роман Бублик, сейчас в муниципалитете 14 участков общей площадью порядка 27 гектаров, подходящих для реализации промышленного потенциала. С собственниками земель проведут переговоры и разработают дорожную карту по вовлечению их в хозяйственный оборот.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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