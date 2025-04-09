В Краснодаре открыли третий слет поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации

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В них приняли участие руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Сергей Петров, заместитель губернатора региона Александр Топалов, ветераны, поисковики, воспитанники военно-патриотических клубов, школьных поисковых отрядов, патриотических общественных организаций и объединений, юнармейцы.

В приветственном слове Сергей Петров отметил, что поисковая и архивная работа, которая проводится силами ведомства, направлена на восстановление исторической правды и справедливости, а также на сохранение памяти о подвиге героев, защищавших Родину.

От имени губернатора Александр Топалов поприветствовал всех присутствующих.

– Сегодняшнее мероприятие собрало вместе представителей различных регионов России. Вы делаете важное дело – помогаете восстановить историческую справедливость, сохранить память о подвигах наших предков ради будущих поколений. Поисковое движение на Кубани ведет активную работу – более двух тысяч жителей состоят в поисковых общественных организациях. Спасибо руководству федерального и краевого Следственного комитета за поддержку данной работы, – подчеркнул Александр Топалов.

Более 20-ти лет по всей России проводится акция «Вахта памяти». Поисковики выезжают на места кровопролитных сражений Великой Отечественной войны с целью поднять останки пропавших без вести, бойцов и командиров Красной армии. Молодежь благоустраивает братские могилы и воинские мемориалы.

Краевая «Вахта Памяти – 2025 года» объединяет молодежь всех городов и районов Кубани, представителей патриотических и поисковых организаций, реализующих проекты, направленные на увековечение и сохранение исторической памяти о подвиге советского солдата.

Пресс-служба

администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru