В Краснодарском крае действует особый противопожарный режим

На время действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов. Нельзя жечь сухую траву в границах населенных пунктов. Категорически запрещено разводить костры на землях сельскохозяйственного назначения, сжигать порубочные остатки и горючие материалы в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.

При обнаружении пожара необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – «112», а также на прямую линию лесной охраны – 8(800)100-94-00 или по телефону диспетчерской службы краевого лесопожарного центра – 8(861) 229-15-38.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф. Для граждан – от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если нарушение правил спровоцировало лесной пожар – наказание жестче. Административный штраф составит:

– для граждан от 50 до 60 тысяч рублей;

– для должностных лиц – от 100 до 110 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 1 до 2 миллионов рублей.

Это при условии, что не причинен тяжкий вред здоровью человека и нет признаков уголовно наказуемого деяния.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru