В Краснодаре провели штаб по оперативному содействию инвесторам

Под председательством вице-губернатора Кубани Александра Руппеля на заседании рассмотрели пути решения проблемных вопросов, с которыми инвесторы сталкиваются во время реализации проектов.

– Инвесторам в Краснодарском крае мы не только оказываем всестороннюю поддержку, но и сопровождаем проекты от идеи до реализации. Сегодня в крае реализуют 753 инвестпроекта с общим объемом инвестиций более 4,5 триллиона рублей. По каждому сформированы дорожные карты, что позволяет нам видеть динамику, оперативно выявлять узкие места и подключаться к решению возникающих вопросов. Такой подход повышает управляемость инвестиционного процесса и позволяет сохранить каждый рубль инвестиций, – сказал Александр Руппель.

На совещании обсудили реализацию двух инвестпроектов на общую сумму более 19 млрд рублей. В Армавире планируют построить гостиничный кластер, в Туапсинском районе – санаторный комплекс круглогодичного цикла на 900 мест. Они дадут краю более тысячи новых рабочих мест.

Штаб проработал проблемные моменты. Александр Руппель поставил задачу перед органами власти оказать необходимую помощь инвесторам.

Заседания инвесткомиссии в рамках системы сопровождения проектов проходят не реже двух раз в квартал с участием руководителей муниципалитетов.

