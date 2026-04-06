В Новопокровском районе в 2026 году выполнят ремонт дороги

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят участок трассы п. Кубанский – ст. Калниболотская – п. Первомайский с 39 по 45 км между поселками Октябрьским и Первомайским. Работы завершат в третьем квартале 2026 года.
Новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае с 30 марта по 5 апреля собрали в традиционном дайджесте.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
В геленджикском селе Кабардинка построят новый экопарк.
В Павловском районе – на территории станицы Новолеушковской – благоустроят парк.
В 2026 году на Кубани обновят 40 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, благоустроят 124 общественные территории.
В Кропоткине в 2026 году завершат капремонт канализационных сетей.
По нацпроекту отремонтируют трассу в Выселковском районе.
Нацпроект «Семья»:
На Кубани с начала года более 11 тысячам новорожденных провели расширенный неонатальный скрининг.
Медучреждениям, оказывающим поддержку материнства и детства, закупили 158 единиц медицинского оборудования.
Нацпроект «Туризм и гостеприимство»:
В Краснодарском крае для туристов доступны 35 виноделен.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
В Краснодаре проведут Всероссийскую конференцию по бережливому производству.
Детский сад из Горячего Ключа ускорил процесс зачисления детей в дошкольное учреждение.
На Кубани 415 компаний внедряют бережливые технологии.
Афипский завод полимерных изделий увеличил выработку почти на 40%.
Нацпроект «Молодежь и дети»:
Краснодарский край – лидер в Южном федеральном округе по количеству заявок на Международный фестиваль молодежи-2026.
В Краснодаре провели первую игру Центральной Кубанской лиги КВН.
Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»:
В Краснодаре обсудили запуск Научно-производственного центра «Техносфера».
Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»:
На Кубани в 2026 году на развитие селекции и семеноводства направят свыше 580 миллионов рублей.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
За 2025 год в Краснодарском крае реабилитационное лечение получили более 50 тысяч человек.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Теги: Нацпроекты
Источник: