В Новопокровском районе в 2026 году выполнят ремонт дороги

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят участок трассы п. Кубанский – ст. Калниболотская – п. Первомайский с 39 по 45 км между поселками Октябрьским и Первомайским. Работы завершат в третьем квартале 2026 года.

Новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае с 30 марта по 5 апреля собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

В геленджикском селе Кабардинка построят новый экопарк.

В Павловском районе – на территории станицы Новолеушковской – благоустроят парк.

В 2026 году на Кубани обновят 40 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, благоустроят 124 общественные территории.

В Кропоткине в 2026 году завершат капремонт канализационных сетей.

По нацпроекту отремонтируют трассу в Выселковском районе.

Нацпроект «Семья»:

На Кубани с начала года более 11 тысячам новорожденных провели расширенный неонатальный скрининг.

Медучреждениям, оказывающим поддержку материнства и детства, закупили 158 единиц медицинского оборудования.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство»:

В Краснодарском крае для туристов доступны 35 виноделен.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

В Краснодаре проведут Всероссийскую конференцию по бережливому производству.

Детский сад из Горячего Ключа ускорил процесс зачисления детей в дошкольное учреждение.

На Кубани 415 компаний внедряют бережливые технологии.

Афипский завод полимерных изделий увеличил выработку почти на 40%.

Нацпроект «Молодежь и дети»:

Краснодарский край – лидер в Южном федеральном округе по количеству заявок на Международный фестиваль молодежи-2026.

В Краснодаре провели первую игру Центральной Кубанской лиги КВН.

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»:

В Краснодаре обсудили запуск Научно-производственного центра «Техносфера».

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»:

На Кубани в 2026 году на развитие селекции и семеноводства направят свыше 580 миллионов рублей.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

За 2025 год в Краснодарском крае реабилитационное лечение получили более 50 тысяч человек.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

